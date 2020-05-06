دولي

تركيا: 128 دولة طلبت منا مستلزمات طبية لمكافحة (كورونا)

تركيا: 128 دولة طلبت منا مستلزمات طبية لمكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إن 128 دولة، طلبت من بلاده مستلزمات طبية في إطار مكافحة فيروس (كورونا).

ووفق وكالة (الأناضول) فقد ذكر أوغلو: "تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق، لغاية اليوم، تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة من تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير، ولبّينا نصف هذه الطلبات تقريباً".

وأشار إلى أن تركيا، تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطاً للعلاج.

وأضاف أوغلو: "منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا كدولة نموذجية في هذا الصدد".

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