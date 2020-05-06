هزة أرضية تضرب وادي عربة بقوة 3.5 درجة

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رام الله - دنيا الوطن

سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضة بقوة 3.5 درجات على مقياس (ريختر)، ضربت منطقة وادي عربة.



وبحسب موقع (عمون) الأردني، فإن الزلزال ضربة منطقة وادي عربة الساعة 3:56 فجر اليوم، على بعد 45 كلم غرب مدينة الطفيلة، على عمق كيلومتر واحد.



يذكر، أن المرصد، كان قد سجل في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، هزة ارضة بقوة 4.4 درجات على مقياس (ريختر)، وقعت في منطقة وادي عربة على بعد 30 كلم غرب مدينة الطفيلة و20 كلم جنوب البحر الميت، على عمق 21 كيلومتراً.