ناصر الدين: توقعات بتجاوز التبرعات لصندوق (وقفة عز) 18 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، بدء صرف التبرعات للمتضررين من فيروس (كورونا) مطلع الأسبوع المقبل وحتى حلول عيد الفطر السعيد، مباشرة عبر الحسابات البنكية، وذلك استناداً لقوائم واضحة ودقيقة وحالات جديدة من المتضررين جراء جائحة (كورونا).



وأوضح ناصر الدين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن قيمة التبرعات، وصلت حتى اللحظة إلى 15 مليون دولار، وتم تحويل جزء منها من قبل المتبرعين إلى خزينة الصندوق، وتجاوزت قيمة التبرعات 18 مليون دولار حتى آخر الأسبوع، مشيراً إلى انتظار استلام الدفعات من الإمارات الشقيق.



وأوضح رئيس صندوق "وقفة عز" بأنه سيتم توزيع هذه التبرعات بواقع 700 شيكل للعامل المتضرر، و500 أخرى للفرد غير العامل، والذي تأثر نتيجة هذه الجائحة.