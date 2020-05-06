أبو بكر: الأسرى محرومون من أموال (الكانتين) لمنع الزيارة.. ويعيشون بـ 400 شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، من مواصلة إدارة سجون الاحتلال، لإجراءاتها التعسفية العقابية بحق الحركة الأسيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، واتخاذ الأسرى عدة خطوات احتجاجية.



وأضاف أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال ما تزال تحرم الأسرى من الكثير من الاحتياجات اليومية، وأصناف الأغذية، التي سحبتها قبل أزمة فيروس (كورونا) وهو ما يفتح المجال أمام خطوات احتجاجية قد يقوم بها الأسرى.



وأوضح أن الأسرى ما يزالون محرومين من أموال (الكانتين) بسبب منع الزيارة، وأن ما يصلهم من زارة شؤون الأسرى والمحررين، مبلغ لا يزيد عن 400 شيكل، وهي غير كافية لسد احتياحات الأسير.



وأكد أبو بكر، أنه يجري العمل منذ شهرين، على إيجاد وسيلة لإدخال تلك الأموال، وتم اقتراح عدة وسائل منها البنوك أو عبر البريد، وتم التوافق على بريد قلنديا مبدئياً على أن يتم إدراج وسائل أخرى؛ للتسهيل على ذوي الأسرى.