بينت يُصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيـطانية الجديدة، بمنطقة (إفرات) في (غوش عتصيون)، 7 آلاف وحدة استطيانية.



وقال بينت وفق موقع (واللا): "إن الاستيطان يجب ألا يتوقف للحظة، بل الجميع مُطالب أن يدعم الاستيطان بكافة المناطق".



يذكر، أن بينت، كان قد صادق وبشكل نهائي على وضع اليد على مرافق تاريخية قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.



ويتضمن المشروع الاستيطاني الجديد، الذي أقره بينت، مصادرة أراض فلسطينية في الخليل؛ لإقامة طريق لمرور المستوطنين، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.