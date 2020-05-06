الصحة: تعافي 100 حالة جديدة مُصابة بفيروس (كورونا) وستُغادر الحجر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام الرعاية الصحية والأولية في وزارة الصحة، الدكتور كمال الشّخرة، عن تعافي نحو 100 حالة مصابة من فيروس (كورونا) المستجد، وأنها ستغادر اليوم مراكز الحجر الصحي المنتشرة في محافظات الوطن.



وأكد الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه في حال التزم المواطنون بالتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة، والالتزامات والإرشادات الصادرة عن مجلس الوزراء، فإنه سيتم التخفيف والتسهيل من القيود المفروضة تجنباً لانتشار فيروس (كورونا).



وأشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، إلى أنه سيعقد لقاء اليوم مع منظمة الصحة العالمية؛ للحديث عن آخر التطورات والإجراءات المتعلقة بالفيروس، ومتابعتها من أجل المساعدة في القضاء على انتشار هذا الفيروس، مؤكداً في السياق، أن طواقم وزارة الصحة، تعمل ليل نهار؛ لحسر تفشي هذا الوباء.