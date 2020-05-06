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دولي

الصين تُهاجم بومبيو: لا يتملك أدلة حول اتهاماته لمختبر ووهان

الصين تُهاجم بومبيو: لا يتملك أدلة حول اتهاماته لمختبر ووهان
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قالت الصين: إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لا يمكنه تقديم أدلة عن تسرب فيروس (كورونا) المستجد من مختبر صيني، لأنه لا يملكها.

وأضافت الخارجية الصينية: "نعتقد أن هذا الأمر، يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

وأوضحت بالقول: "السيد بومبيو تحدث مراراً وتكراراً، لكن لا يمكنه تقديم أية أدلة، لماذا؟ لأنه لا يملكها إطلاقاً".

يذكر، أن بومبيو، كان قد أعلن قبل أيام، أن هناك "أدلة ضخمة" على أن فيروس (كورونا) ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، متهماً بكين بإخفاء المعلومات عن تفشي الفيروس القاتل.

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