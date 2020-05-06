السلطات السعودية تُلقي القبض على المُتباهي بحمل سلاح

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة السعودية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على شخص جاهر بحمل سلاح رشاش، وتباهى بذلك.



ووفق صحيفة (عكاظ)، فقد أكد المقدم شاكر التويجري، المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصين يتجولان بمركبتهما، وأحدهما يحمل سلاحاً نارياً من نوع رشاش، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما".



وقال: إن الرجل الذي ظهر يحمل سلاحاً، ويتباهى بتصرفاته، جرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية؛ لإحالته للنيابة العامة.