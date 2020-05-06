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الحكومة المصرية: تُراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

الحكومة المصرية: تُراجع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة المصرية: "إن زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد سببه عاملان، أولهما: فترة التراكمات التي سبقت شهر رمضان، والثاني: هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن التزام المصريين، تراجع بشكل واضح مقارنة مع بدايات الجائحة، قائلاً: "دعنا لا ننكر أن حجم التزام المصريين في الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى، التي كان بها التزام، كل ما الأرقام تزداد ندخل في دوامة، بسبب حجم الأعداد التي خالطت المصابين".

وذكر سعد، أن عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية، يجب أن تكون تدريجية، قائلاً: "عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً قلنا بعودة منضبطة في ظل إجراءات احترازية وطبية".

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