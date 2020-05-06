حمد بن جاسم حلاق لابنه في زمن (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، صورة بصحبة ابنه.وعبر موقع (إنستغرام) فقد ظهر الشيخ بن جاسم، خلال الصورة، وهو يحلق شعر ابنه أثناء وجودهما في العزل المنزلي، الذي تسبب به فيروس (كورونا).وأرفق الشيخ الصورة بتعليق قال فيه: "في الحظر تحليقة فلاح بن حمد على يدي، بس ماراح أرويكم final product".