الاحتلال يُغلق طريقاً بالمكعبات الإسمنتية في تقوع

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريقاً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح، بأن الاحتلال، أغلق طريقاً موصلاً إلى منطقة خربة الدير وسط البلدة بالمكعبات الإسمنتية، دون سابق إنذار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء، سيصعب على المواطنين طريقة الخروج والدخول منها وإليها.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، الشابين يوسف جمال الصباح، وياسين يوسف الصباح، وكلاهما يبلغان من العمر (22 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.