لجان المقاومة: الهجمة الإسرائيلية المسعورة ضد القدس تستدعي دعم وإسناد أهلها

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رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأربعاء: إن الهجمة الإسرائيلية "المسعورة" ضد أهلنا بالقدس والعيساوية، تستدعى من الكل الفلسطيني، احتضان أهلها وإسنادها ودعمها بكافة أشكال المقاومة، وفضح جرائم العدو وإرهابه ضد أبنائها.



وأكدت لجان المقاومة في فلسطين على لسان عضو القيادة المركزية، حيدر الحوت، أن أهلنا في القدس بشكل عام والعيساوية بالخصوص، يتعرضون لحملة إسرائيلية مسعورة وشرسة، هدفها اقتلاع الوجود الفلسطيني فيهما، وتفريغهما من الأبطال الثائرين الذين يدافعون عن الوجود الفلسطيني المقاوم فيهما.



ودعا عضو القيادة المركزية للجان المقاومة المواطنين بالضفة الغربية، والأراضي المحتلة عام 48، والكل الفلسطيني، لاحتضان أهلها وإسنادها ودعمها بكافة أشكال المقاومة والتضامن المستمر معهما.



وطالب الحوت، وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بفضح جرائم العدو المتواصلة ضد أهلنا في القدس والعيساوية، وتسليط الضوء على هذه الجرائم، التي يرتكبها جنود العدو وأجهزة مخابراته ضد أبنائها الأبطال.



وشدد عضو القيادة المركزية على أن هذه الجرائم التي يرتكبها العدو ضد أهلنا في القدس والعيساوية من اعتقالات يومية ليلية متواصلة وإرهاب أطفالها ونسائها وشيوخها ومنع لجان الطوارئ التي تواجه جائحة (كورونا) لن ترهب أهلنا هناك، ولن تكسر إرادتهم وثباتهم، بل ستزيدهم قوة وإصراراً على مواصلة المواجهة، والتصدي لكل مخططات العدو المجرم الخبيثة ضد الإنسان والأرض والمقدسات.