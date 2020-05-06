السعودية: مُعدل الوفيات بفيروس (كورونا) منخفض جدًا مقارنة بالمعدل العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن المعدل العالمي للوفيات بفيروس (كورونا) 7% وهو أكثر بعشرة أضعاف المعدل في المملكة البالغ 0.7%، عازياً ذلك لسببين رئيسيين.



وأوضح الربيعة، أن السبب الأول، هو "وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد، طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين، الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي؛ لتحديث البروتوكول، بناء على كل جديد في طرق العلاج"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (واس) الرسمية السعودية.



وأكد أن السبب الثاني هو" الفحص الموسع والمسح النشط، الذي يسمح بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها، وقبل أن تسوء الحالات، وهذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل".



وأشار الوزير إلى أن الدولة منذ بداية الجائحة، عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي لمصابي فيروس (كورونا)، والشاغر منها اليوم أكثر من 96%، مستدركًا: "لكن مع ذلك، فإن خطر الوباء لا يزال قائماً، وندعو إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية من الفيروس".