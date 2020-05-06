وزير الصحة اللبناني: لا نُميز بين لبناني وسوري وفلسطيني بموضوع (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن: إن بلاده لا تميز بين مواطن لبناني وبين نازح سوري أو لاجئ فلسطيني، فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات التصدي لفيروس (كورونا​​​).



ووفق ما نقلت عنه وكالة (سبوتنيك) فقد أوضح الوزير حسن، أنه: "بصرف النظر عن وجود بعض البطء في الاستجابة للتجهيزات من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية النازح السوري واللاجئ الفلسطيني، فمن الناحية الأخوية والإنسانية، هذا أمر بديهي لدينا، ومن الناحية الجغرافية، فهم يسكنون على الأراضي اللبنانية، وبالتالي قد يشكلون مصدر خطر لانتشار الوباء في المجتمع اللبناني".



وأضاف: "نحن نتعامل مع أية إصابة لنازح سوري أو لاجئ فلسطيني على أنه لبناني، ويتم استقباله في مؤسسات وزارة الصحة العامة".



وأشار إلى أنه "مؤخراً تم توقيع بروتوكول مع وكالة (أونروا) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون وتأمين العلاج والدعم من قبل المؤسسات ذات الصلة".