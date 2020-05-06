اقتصاد غزة تُحرر 38 محضر ضبط وإتلاف خلال يوم واحد

جانب من الجولة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفذ مفتشو وطواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية ورقابية على المولات والمراكز والمحال التجارية والأسواق الشعبية والرمضانية.



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في تقرير الإيجاز اليومي لعمل الوزارة، إن مفتشي، وطواقم حماية المستهلك والمنتشرين في جميع محافظات قطاع غزة، نفذوا 172 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال، والمراكز والمولات التجارية، مؤكدة أنه تم تحرير 38 محضر ضبط وإتلاف للتجار وباعة متلاعبين بالأسعار، ولا يظهرون التسعيرة، ويروجون لبضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.



وذكرت الإدارة أن طواقم حماية المستهلك تواصل عملها على مدار الساعة، وتنظم جولات صباحية ومسائية لمراقبة الأسواق والمولات والمراكز والمحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولملاحقة التجار والباعة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن الطواقم ضاعفت من عملها وجهدها خلال أيام شهر رمضان المبارك.



حماية المستهلك



ولفت التقرير إلى أن مكتب خانيونس، نظم 4 جولات، و35 زيارة تفتيشية، وحرر6 محاضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة للمواصفة الفلسطينية، ونظم مكتب غزة ٤جولات تفتيشية، و35 زيارة موزعة على الأسواق ومعامل الحلقوم، وحرر 5 محاضر ضبط وإتلاف لمواد غذائية راسبة في الفحص المخبري، ومنتهية الصلاحية، وتم سحب (5) عينات من مواد التعقيم لإجراء الفحوصات اللازمة قبل القيام بعرضها

في الأسواق.



وذكر التقرير، أن مكتب الشمال، نظم 4 جولات و53 زيارة تفتيشية، وحرر 6 محاضر ضبط و9 محاضر إتلاف من ضمنها مطهرات ومعقمات مجهولة المصدر.



ونظم مكتب الوسطى 3 جولات و17 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق بالمحافظة الوسطى، وحرر 11 محضر ضبط وإتلاف.



وأوضح، أن مكتب رفح نظم بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة البلديات وبلدية رفح، جولتين في منطقة منتصف البلد و15 زيارة على الأسواق والمحال التجارية بالمحافظة، فيما عقد مدير مكتب الوزارة برفح، محمود شقفة، اجتماعاً مع مدير مكتب العمل في محافظة رفح بمشاركة مباحث التموين؛ لبحث سبل التعاون المشترك، فيما يخدم المواطن، وسبل دعم صموده والحفاظ على سلامته وأمنه، وتم مناقشة مواضيع تخص لجنة الأمن والسلامة، خاصة ظاهرة انتشار مولدات الكهرباء التجارية، وما تسببه من أذى، بالإضافة إلى المخاطر الكبيرة، التي قد تنجم عنها.



مديرية المعادن الثمينة



قامت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة، بتنظيم جولة مسائية على محلات الذهب بمحافظة غزة، وشملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات.



وتقوم دائرة الرقابة والتفتيش بالمديرية بجولات يومية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات في قطاع غزة، من أجل فحص ودمغ المعادن الثمينة، التي يتم طرحها بالأسواق.