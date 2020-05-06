اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع تكشف أيام إغلاق (معبر كرم أبو سالم)



وأفادت اللجنة، أن الإغلاق، سيكون يومي الأحد والاثنين 24 و25 أيار/ مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الفطر.





رام الله - دنيا الوطنأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بإغلاق (معبر كرم أبو سالم).