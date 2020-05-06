اللجنة الرئاسية لإدخال البضائع تكشف أيام إغلاق (معبر كرم أبو سالم)
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بإغلاق (معبر كرم أبو سالم).
وأفادت اللجنة، أن الإغلاق، سيكون يومي الأحد والاثنين 24 و25 أيار/ مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بإغلاق (معبر كرم أبو سالم).
وأفادت اللجنة، أن الإغلاق، سيكون يومي الأحد والاثنين 24 و25 أيار/ مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
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