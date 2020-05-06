مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ بالخليل لشق طريق استيطانية

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل جرافات تابعة للمستوطنين، ولليوم الثاني على التوالي، تجريف أراضٍ بالقرب من بلدة دورا جنوب الخليل، لشق طريق استيطانية جديدة، تخدم مستوطنة (نيجهوت) المقامة على أراضي المواطنين غرب البلدة.



وأفادت مصادر محلية، بأن آليات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرفت مساحات من الأراضي، تعود ملكيتها لعائلتي السويطي، وجاد الله.



ويذكر، أن المستوطنين أنشؤوا على مدار العامين الماضيين، ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين، المستولى عليها في محافظة الخليل، وتحديداً على أراضي دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.



ويواصل المستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، عنجهيتهم، واعتداءاتهم على أراضي المواطنين بتجريفها والسيطرة عليها، لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في مدن وقرى الضفة الغربية.