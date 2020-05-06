الاحتلال يُطلق النار صوب الصيادين في بحر غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على الصيادين ومراكبهم، قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن جنود بحرية الاحتلال، أطلقوا النار، وفتحتوا خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر مدينة غزة، ما ألحق أضراراً بمركب صيد على الأقل.



وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل يومي التنغيص على حياة الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.



رام الله - دنيا الوطن