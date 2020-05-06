صحيفة إسرائيلية: بعد منع الزيارات..السماح للأسرى بإجراء مكالمة قصيرة لمرة واحدة



وبحسب ما ورد بالصحيفة الإسرائيلية، وترجمته صحيفة (القدس)، فقد جاء ذلك، كرد على التماسين قدمتهما جهات حقوقية إسرائيلية، للمطالبة بالسماح بالأسرى بالحديث مع عوائلهم، والتأكيد على حماية الأسرى من فيروس (كورونا)، وتطبيق ذات القرارات المتعلقة بالسجناء الجنائيين، الذين سمح لهم بالاتصال هاتفيًا، وعبر الفيديو مع عوائلهم، فيما لم يسمح للأسرى الفلسطينيين، بالحديث إطلاقًا مع عوائلهم.



كما طلبت منظمة (عدالة) خلال الالتماسات، بضرورة إيجاد حل لقضية عدم توفر الأموال لدى الأسرى لشراء احتياجاتهم من المقصف في ظل توقف الزيارات العائلية، التي يتم من خلالها إيداع الأموال.



وأشارت محامية المنظمة، إلى إن إجابات ممثل (الدولة) غير مرضية حول الإجراءات اللازمة لضمان صحة السجناء في مواجهة فيروس (كورونا)، وأن الحكومة الإسرائيلية، تستغل أيضًا حالة الطوارئ؛ لتعميق حرمان الأسرى من حقوقهم، والتي يتم دوسها أيضًا خلال الأيام الروتينية.



وأضافت: "مثلما وفرت مصلحة السجون بدائل لحماية حق السجناء الجنائيين في الاتصال بعوائلهم، وحتى الحديث مكالمات فيديو، سنواصل المطالبة بإيجاد حل للأسرى الأمنيين".

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية، سمحت للأسرى الفلسطينيين، بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، بمناسبة شهر رمضان، وفي ظل حرمانهم من الزيارات بسبب فيروس (كورونا).