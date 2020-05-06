شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة تُؤكد على موقفها الثابت بشأن ضم الأراضي المحتلة

الأمم المتحدة تُؤكد على موقفها الثابت بشأن ضم الأراضي المحتلة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، خلال لقائه فجر اليوم الأربعاء، على موقف دولة فلسطين، الرافض لسياسة الضم الإسرائيلية، حال قيام إسرائيل بإعلانها أو تنفيذها، مطالباً الأمم المتحدة، بصفتها أيضاً عضواً في اللجنة الرباعية، ببذل كل الجهود لمنع إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة. 

وأكد غوتيرش على الموقف العربي الرافض لقيام اسرائيل بضم الأراضي العربية المحتلة، ونيتها ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ورد مؤخراً في إعلان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المنعقد في 30 نيسان/ أبريل 2020. 

وأكد الأمين العام على موقف الأمم المتحدة الثابت والواضح، بشأن ضم الأراضي المحتلة، باعتبارها خطوة غير قانونية، وأنه لن يدخر جهداً مع الأطراف المعنية، أملاً في تفادي سياسة الضم. 

كما توجه منصور، بالطلب من الأمين العام ببذل مساعيه الحميدة مع كافة الأطراف، التي يمكن أن تثني إسرائيل عن القيام بهذه الخطوة، باعتبارها مدمرة لأي فرصة سانحة للحوار، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة، وتكثيف العمل في مجلس الأمن، المعني بصون السلم والأمن الدوليين، للقيام بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، وفق مرجعيات وأسس الحل السلمي العادل والشامل، بهدف تشكيل جبهة دولية واسعة للتصدي لمخططات الضم الإسرائيلية. 

ولقد تم هذا الاجتماع من خلال تقنية التواصل المرئي بحضور الترويكا العربية، والتي تشتمل على المندوبين الدائمين لكل من: سلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، بالإضافة إلى المندوبين الدائمين  لجمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، والجمهورية
 اللبنانية.

وفي ذات السياق، التقى منصور مع مكتب تنسيق لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف؛ لاستنهاض كافة الجهود في الأمم المتحدة، وتكثيفها خلال الشهرين القادمين للضغط على إسرائيل، وتحذيرها من المضي في سياسة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيصدر بيانات صحفية عن مخرجات هذه الاجتماعات تباعًا. 

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