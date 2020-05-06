الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم ويقتحم رام الله والخليل

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف جمال الصباح، وياسين يوسف الصباح، من منزليهما ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد أن نفذت حملة تفتيش وتخريب لمحتوياتهما.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة بلدات في مناطق مختلفة بمدن الضفة الغربية، واعتقلت شابين من بيت لحم.كما واقتحمت آليات الاحتلال، حي عين المصباح في رام الله، وأفاد شهود عيان، أنهم رصدوا تواجد سبع آليات عسكرية بينها شاحنة جند بالحي في ساعات مبكرة من فجر اليوم.واقتحمت قوة للاحتلال بلدة بني نعيم قضاء الخليل، وفتشت منازل عدة.ويشن جيش الاحتلال بشكل يومي، حملات اعتقالات ومداهمات ليلية، لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.