مالية غزة تُعلن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب برنامجي التشغيل المؤقت (طموح 2).



وأفادت المالية وفق وكالة (الرأي الحكومية)، أن الدفعة التي ستصرف عن شهر 02/2020 وبدل المياومة عن شهر 03/2020، وذلك غدًا الخميس في كافة فروع بنك البريد.