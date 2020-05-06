الاتحاد الألماني للأدوية (115) مشروعاً لتطوير لقاحات (كورونا).. والنتائج الأولية في يونيو

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الاتحاد الألماني لشركات الأدوية، والمسؤول عن إجراء الأبحاث بمجال صناعة الدواء، عن وجود 115 مشروعاً على مستوى العالم حالياً، لتطوير لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) المستجد.



وقال المتحدث باسم الاتحاد، رولف هومكه، وفق (DW ) إنه بالرغم من عدم المعرفة بفيروس على المستوى العملي قبل بداية هذا العام، إلا أن ست شركات، أعلنت حتى مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي عن مشروعات لتطوير لقاحات مضادة.



وأضاف هومكه في تصريحاته أنه في التاسع من آذار/ مارس وصل عدد هذه الشركات إلى 16، وواصل الارتفاع؛ ليصل حالياً إلى 115 شركة حول العالم، منها سبع شركات ألمانية، فضلاً عن خمس شركات أخرى "مدعومة من ألمانيا"، على حد تعبيره.



وذكر، أن العمل جارٍ حالياً على تطوير لقاحات من أنواع مختلفة، حيث إن بعضها يتعلق بلقاحات خاملة، مثل التي تُستخدم ضد التيتانوس والتهاب الكبد (ب)، إلى جانب ما يعرف باللقاحات الموهنة، وهي التي تحتوي على ما يسمى نقالات فيروسية غير ضارة.



وأضاف هومكه، أن هناك أيضاً أبحاثاً تُجرى على لقاحات معتمدة على جينات الفيروس، وقال: "هذه الطريقة جديدة، ولا يوجد حتى الآن أي لقاح معتمد من هذا النوع ضد أي مرض".



ويجري بالفعل اختبار عشرة لقاحات بتجارب سريرية على متطوعين، فيما تشهد ألمانيا واحدة من هذه التجارب السريرية على حوالي 200 شخص من الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 عاماً.



ومن المنتظر ظهور البيانات الأولية لهذه الاختبارات في شهر حزيران/ يونيو المقبل.