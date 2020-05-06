شؤون فلسطينية

(أونروا): استئناف الخدمات بالمراكز الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن

(أونروا): استئناف الخدمات بالمراكز الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في العاصمة الأردنية عمان، استئناف خدمات تنظيم الأسرة، وصرف أدوية الأمراض المزمنة لمحتاجيها أو ممثلين عنهم، بالتزامن مع إعادة تشغيل برنامج المطاعيم الوطني، والمسحة الوراثية لحديثي الولادة، بدءاً من اليوم الأربعاء، حسب التدابير الصحية المتبعة، للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت (أونروا) في بيان لها، أنه سيتم تنفيذ إجراءات استئناف الخدمات المذكورة ضمن تدابير صحية شديدة في المراكز الصحية الـ 25 التابعة لها، حيث يتوجب على كافة المراجعين مراعاة التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات والاكتظاظات، مع ضرورة أخذ موعد مسبق، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء القفازات والكمامات، امتثالاً "لأمر الدفاع رقم 11"، الذي أعلنته الحكومة الأردنية مسبقاً، بهدف الحفاظ على سلامة الجميع من خطر انتشار العدوى.

وحسب البيان: ستستقبل العيادات المراجعين في الفترة ما بين الساعة الثامنة والربع صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم السبت وحتى الخميس، بشكل مستمر، وحتى تستأنف باقي الخدمات بشكل تدريجي.

وأوضحت، أن الفريق الطبي التابع لها، سيتواصل مع المراجعين لتحديد موعد مسبق لزيارة العيادة تفادياً للتجمعات، وسيتم قياس درجة حرارة جميع اللاجئين قبل الدخول إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، ويجب ترك مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع وآخر في قاعات الانتظار، داعية المراجعين إلى إبلاغ الفريق الطبي في حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة، أو صعوبة في التنفس.

أما بالنسبة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، فأشارت إلى أنه سيتم توفير هذه الخدمة للأمهات المرافقات لأطفالهن من أجل التطعيم، وكذلك سيتم الاتصال مع متلقيات الخدمة اللواتي لم يتمكن من الحضور على مواعيدهن، بسبب الحظر السابق لتحديد مواعيد جديدة لتزويدهن بالخدمات اللازمة.

ودعت (أونروا) المراجعين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة، ومشاركتها مع محيطهم الاجتماعي في نفس المخيم أو الحي والأصدقاء، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية، ضمن معايير شروط السلامة، وضبط العدوى.

وأوضحت، أنه سيتم عرض هذه التدابير على الشاشات الموجودة في صالات الانتظار داخل كل عيادة، لضمان وصولها لجميع المراجعين، مشيرة إلى أنه حرصاً من الوكالة على وصول المعلومات للجميع، سيتم ارسال نشرات توعوية للمنتفعات من لاجئي فلسطين عبر تطبيق صحة الأم والطفل الإلكتروني.

ونوهت إلى أنها ستدرس كيفية استئناف العودة إلى تقديم باقي الخدمات المختلفة للاجئين بشكل تدريجي، منعاً لتفشي الفيروس. 

يشار إلى أنه ومنذ استئناف العمل في المراكز الصحية التابعة لـ (أونروا) منذ أيام قليلة، تلقى أكثر من 3200 طفل اللقاحات المطلوبة بنجاح، ومنذ بداية أزمة (كورونا)، عمل طاقمها الطبي على توزيع الأدوية اللازمة لأكثر من 60،000 لاجئ فلسطيني من ذوي الامراض المزمنة داخل المخيمات، وفي المناطق المحيطة، لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وخاصة خلال فترة الحظر.

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