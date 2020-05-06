تَعرّف على عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الوفيات من المرضى المصابين بـ (كورونا)، ليصبح عدد الوفيات بالفيروس 238 حالة، غالبيتهم من المسنين.



ونقل موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 16,289 حالة، بينهم 90 مريضاً بوضع خطير.



وأضاف الموقع، أن عدد المصابين بـ (كورونا) داخل الجيش الإسرائيلي، انخفض إلى 82 جندياً، جميعهم بحالة مستقرة، وأن حوالى 600 جندي بالحجر الصحي.