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فرديمان: على إسرائيل الموافقة على التفاوض مع السلطة الفلسطينية حول (صفقة القرن)

فرديمان: على إسرائيل الموافقة على التفاوض مع السلطة الفلسطينية حول (صفقة القرن)
السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فرديمان
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فرديمان، خلال مقابلة لصحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، مسألة إسرائيلية.

وأضاف فريدمان: "سنعترف بالسيادة الإسرائيلية على ومستوطنات الضفة، عندما توقف إسرائيل البناء في مناطق C، وتوافق على التفاوض مع السلطة الفلسطينية، حسب خطة صفقة القرن". 

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن السفير فريدمان قوله: "نستعد للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، خلال أسابيع من الإعلان عنها".

ووفقاً للصحيفة، أشار فرديمان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست هي من ستعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، وأن ذلك مسألة إسرائيلية".

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