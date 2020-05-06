عاجل

  • الأمم المتحدة تؤكد على موقفها الثابت بشأن ضم الأراضي المحتلة

شؤون فلسطينية

شاهر سعد يُحذّر من استخدام اسم نقابات عمال فلسطين بتحركات مشبوهة ضد السلطة

شاهر سعد يُحذّر من استخدام اسم نقابات عمال فلسطين بتحركات مشبوهة ضد السلطة
شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
حذر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، من محاولات بعض المأجورين، استخدام اسم النقابات في أي تحرك يستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تعقيباً على ما تقوم به مجموعة من العملاء الفارين من وجه العدالة الفلسطينية، برئاسة العميل محمد عارف مساد، الذي شارك بقمة البحرين الاقتصادية التطبيعية، التي تجسد الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).

حيث قدم العميل المذكور، باسم العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، وباسم نقابات العمال الفلسطينيين، إلتماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيه بإلزام الحكومة الإسرائيلية، بعدم تحويل عائدات العمال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تحويلها للعمال بشكل مباشر.

ووفقاً لما جاء في تقرير (القناة 12)، الذي نشر القصة، وطلب في عريضة إلتماسه، استصدار أمر حجز احترازي، يحول دون تحويل عائدات الجمارك والضرائب التي تمر عبر المالية الإسرائيلية، لخزينة السلطة الفلسطينية، بحجة أن السلطة الفلسطينية، تضع تلك الأموال في جيبها وتنفقها بشكل فاسد؛ وتستخدمها لدعم الإرهاب، وأن السلطة غير شرعية وتحكم السكان بشكل ديكتاتوري، كما طالب مساد بتحويل الأموال مباشرة للعمال ولعائلاتهم، وليس عبر السلطة الفلسطينية.

واختتم سعد، تعقيبه على هذا التطور، بدعوة الحكومة الفلسطينية لملاحقة هؤلاء العملاء، ومطالبة إسرائيل بتسليمهم لها، كمجرمين فارين من وجه العدالة، وذلك بناء على الشكوى، التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمام القضاء الفلسطيني ضد العميل المذكور لادعائه تمثيل العمال، ومباشرته أعمالاً ليس له تفويض للقيام بها، باسم شريحة لم تخوله ولم تطلب منه القيام بما قام به، ولمساس فعلته بصميم الأمن القومي الفلسطيني، لأنه ينطوي على دعوة الآخرين وتحريضهم للاستقواء على السلطة الوطنية الفلسطينية، باسم العمال، وهو أمر لا يقبله أي عامل أو عاملة من أبناء شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

فرديمان: على إسرائيل الموافقة على التفاوض مع السلطة الفلسطينية حول (صفقة القرن)

فرديمان: على إسرائيل الموافقة على التفاوض مع السلطة الفلسطينية حول (صفقة القرن)

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني سئم هذه الممارسات العنصرية بحق اللاجئين

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني سئم هذه الممارسات العنصرية بحق اللاجئين

المحافظ غنام تُعلن جدول عمل القطاعات الاقتصادية بمحافظة رام الله والبيرة

المحافظ غنام تُعلن جدول عمل القطاعات الاقتصادية بمحافظة رام الله والبيرة

صحيفة ألمانية: وسطاء جدد في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

صحيفة ألمانية: وسطاء جدد في مفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة بقطاع غزة

خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة بقطاع غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الأربعاء

الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها وسقوط زخات من الأمطار

الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها وسقوط زخات من الأمطار

شهيد للقسام بانهيار نفق للمقاومة شرقي قطاع غزة فجراً

شهيد للقسام بانهيار نفق للمقاومة شرقي قطاع غزة فجراً

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني سئم هذه الممارسات العنصرية بحق اللاجئين

تيسير خالد: الشعب الفلسطيني سئم هذه الممارسات العنصرية بحق اللاجئين

مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية

مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية

اشتية يتوعد مخالفي السقف السعري للكمامات ومعقم اليدين بأقصى العقوبات

اشتية يتوعد مخالفي السقف السعري للكمامات ومعقم اليدين بأقصى العقوبات

رأفت يدين الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتواصلة في القدس

رأفت يدين الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتواصلة في القدس

بالصور: الكشف عن تفاصيل اجتماع &#34;مركزية فتح&#34; برئاسة الرئيس عباس

بالصور: الكشف عن تفاصيل اجتماع "مركزية فتح" برئاسة الرئيس عباس

مجلس الوزراء يدعو للتقيد &#34;الصارم&#34; بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة

مجلس الوزراء يدعو للتقيد "الصارم" بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة

الرئيس عباس: أصدرنا مرسوماً بتجديد حالة الطوارئ لأن الوضع ما يزال صعباً

الرئيس عباس: أصدرنا مرسوماً بتجديد حالة الطوارئ لأن الوضع ما يزال صعباً

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

منوعات

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل &#34;أم هارون&#34;

شاهد: الجمهور يرصد خطأً ساذجاً في مسلسل "أم هارون"

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

شاهد: رد فعل هستيري لفيفي عبده بعدما قفز رامز جلال أمامها فجأة

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

لأول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري بتهمة سرقة أربعة ملايين دولار من حسابها

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

حمو بيكا: كنت بشرب مخدرات وبطلت.. وحسن شاكوش مغرور لهذا السبب

&#34;فكرت في الانتحار&#34;.. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

"فكرت في الانتحار".. أول ظهور لنور هشام سليم المتحول جنسيًّا

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف &#34;رامز&#34; بينما ظل الشناوي صامتاً

طبيب نفسي يكشف لماذا يصرخ ضيوف "رامز" بينما ظل الشناوي صامتاً

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

عربي

دولة خليجية تسجل أقل معدل وفيات بكورونا في العالم

دولة خليجية تسجل أقل معدل وفيات بكورونا في العالم

مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

وفاة محمد الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن بمصر بعد صراع مع المرض

وفاة محمد الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن بمصر بعد صراع مع المرض

رغم احتواء انتشار (كورونا).. قرار في الأردن باستمرار حظر التجول الليلي

رغم احتواء انتشار (كورونا).. قرار في الأردن باستمرار حظر التجول الليلي