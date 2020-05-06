شاهر سعد يُحذّر من استخدام اسم نقابات عمال فلسطين بتحركات مشبوهة ضد السلطة

شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

حذر شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، من محاولات بعض المأجورين، استخدام اسم النقابات في أي تحرك يستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تعقيباً على ما تقوم به مجموعة من العملاء الفارين من وجه العدالة الفلسطينية، برئاسة العميل محمد عارف مساد، الذي شارك بقمة البحرين الاقتصادية التطبيعية، التي تجسد الشق الاقتصادي لـ (صفقة القرن).



حيث قدم العميل المذكور، باسم العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، وباسم نقابات العمال الفلسطينيين، إلتماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيه بإلزام الحكومة الإسرائيلية، بعدم تحويل عائدات العمال إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تحويلها للعمال بشكل مباشر.



ووفقاً لما جاء في تقرير (القناة 12)، الذي نشر القصة، وطلب في عريضة إلتماسه، استصدار أمر حجز احترازي، يحول دون تحويل عائدات الجمارك والضرائب التي تمر عبر المالية الإسرائيلية، لخزينة السلطة الفلسطينية، بحجة أن السلطة الفلسطينية، تضع تلك الأموال في جيبها وتنفقها بشكل فاسد؛ وتستخدمها لدعم الإرهاب، وأن السلطة غير شرعية وتحكم السكان بشكل ديكتاتوري، كما طالب مساد بتحويل الأموال مباشرة للعمال ولعائلاتهم، وليس عبر السلطة الفلسطينية.



واختتم سعد، تعقيبه على هذا التطور، بدعوة الحكومة الفلسطينية لملاحقة هؤلاء العملاء، ومطالبة إسرائيل بتسليمهم لها، كمجرمين فارين من وجه العدالة، وذلك بناء على الشكوى، التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمام القضاء الفلسطيني ضد العميل المذكور لادعائه تمثيل العمال، ومباشرته أعمالاً ليس له تفويض للقيام بها، باسم شريحة لم تخوله ولم تطلب منه القيام بما قام به، ولمساس فعلته بصميم الأمن القومي الفلسطيني، لأنه ينطوي على دعوة الآخرين وتحريضهم للاستقواء على السلطة الوطنية الفلسطينية، باسم العمال، وهو أمر لا يقبله أي عامل أو عاملة من أبناء شعبنا الفلسطيني.