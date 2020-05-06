المحافظ غنام تُعلن جدول عمل القطاعات الاقتصادية بمحافظة رام الله والبيرة





وأفادت غنام في تصريح عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك):

تعمل صالونات الحلاقة أيام الجمعة والسبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، مع الالتزام بشروط السلامة والتباعد وعدم الاكتظاظ، والتزام كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع النقابة سابقاً.



وأكملت: يسمح لمحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية بالعمل أيّام الاحد والثلاثاء والخميس، بينما تعمل محلات الصاغة والمجوهرات والكوزمتكس والهواتف ومحلات (بيع وصيانة) الحاسوب والدراي كلين ومحلات الخياطة أيام السبت، الاثنين والأربعاء.



وأشارت إلى أن مصانع الأدوية والأغذية، ستعمل مع شروط السلامة المذكورة، وبـ 50% من القوى العاملة، ومحلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والملاحم، تعمل على مدار الأسبوع مع الحفاظ على شروط السلامة العامة، والحرص على عدم وجود تجمعات.



بينما ستستمر محلات الحلويات، بالعمل خلال شهر رمضان للبيع بالطلبات الخارجية، وتستمر محلات الحمص والفلافل بالطلبات الخارجية، ويسمح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط، ومحلات المهن مثل (الكراجات والمناجر، وأماكن الحدادة، والبناشر، ومحلات الأثاث) أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بما لا يزيد عن 3 أشخاص في كل مكان عمل.



وأوضحت، أنه سيسمح بعمل ورش البناء، ضمن ساعات العمل المحددة، وباتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وما يتبعها من: (مناشير الحجر، ونقل المستلزمات مثل: الباطون ونقل الحصمة، والرمل، والاسمنت، ومصانع الطوب، ومحلات الألمنيوم.. الخ)

يسمح لجميع التكاسي العمل (الداخلي) على أن يكون فقط راكب واحد، وإذا كانوا عائلة واحدة يكون فقط اثنان بالتكسي.



بخصوص العيادات والمراكز الطبية الخاصة، أكدت محافظ رام الله والبيرة، أنها ستبقى بنفس الإجراءات المتبعة، وضرورة التواصل مع مديرية الصحية لأي اسفتسار.



وختمت: كافة القطاعات المسوح لها بالعمل حسب ما ورد أعلاه تعمل من 10 حتى الساعة 7.30 وعليها التقيد بارتداء كمامة وقفازات، والتباعد وعدم الاكتظاظ، واتباع وسائل الوقاية والتعقيم، وكل من يخالف هذه الشروط، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، الثلاثاء، عن توزيعة العمل في محافظة رام الله والبيرة، كون المحافظة ما زالت تعاني من وباء (كورونا)، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مساء أمس.