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دولي

حالات الإصابة بـ (كورونا) في الأرجنتين تتجاوز خمسة آلاف

حالات الإصابة بـ (كورونا) في الأرجنتين تتجاوز خمسة آلاف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في الأرجنتين خمسة آلاف حالة، أمس الثلاثاء، وفقاً للتقرير اليومي لوزارة الصحة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي بلغته جاراتها تشيلي والبرازيل وبيرو.

وقالت الوزارة، وفق ما نقلته (الغد العربي): إن حالات الإصابة المؤكدة بمرض (كورونا) الناجم عن الفيروس، ارتفع بواقع 134 إلى 5020 حالة، فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 من 260 في التقرير الصادر مساء يوم الإثنين.

وسجلت بيرو عدداً أكبر بكثير من حالات الإصابة المؤكدة، تجاوز 50 ألفاً أمس الثلاثاء.

ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد، لا تسمح لسكان المدن الكبيرة بمغادرة منازلهم إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ أو شراء البقالة ولوازم الأسرة.

وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعض القيود؛ لكنها لا تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد، حتى العاشر من أيار/ مايو على الأقل.

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