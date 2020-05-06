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خمس حوادث سير نتج عنهما ثلاثة إصابات خلال 24 ساعة بقطاع غزة

خمس حوادث سير نتج عنهما ثلاثة إصابات خلال 24 ساعة بقطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة مرور، اليوم الأربعاء، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية ، تنشط الحركة في ساعات المساء.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية خمس حوادث سير نتج عنهما ثلاثة إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، فيما أوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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