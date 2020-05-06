الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها وسقوط زخات من الأمطار





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثمان درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق/ حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويبقى الجو باردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو ربيعيا لطيفا نهارا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، الجمعة، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.