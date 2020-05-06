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شؤون فلسطينية

شهيد للقسام بانهيار نفق للمقاومة شرقي قطاع غزة فجراً

شهيد للقسام بانهيار نفق للمقاومة شرقي قطاع غزة فجراً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، عن استشهاد  الشاب مؤمن حمزه ابو حجر، 25 عاماً، جراء حادث عرضي شرقي قطاع غزة، ولا يوجد إصابات اخرى. 

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد مجاهديها الذي ارتقى شهيدا اثناء عمله في احد الانفاق في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها على موقعها الالكتروني، كتائب القسام تزف المجاهد مؤمن أبو حجر الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة، (25 عاماً ) من مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت القسام "الشهيد ارتقى إلى العلا – بإذن الله تعالى- يوم الأربعاء 13 رمضان 1441هـ الموافق 06/05/2020م إثر انهيار نفق للمقاومة، ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وفيما يلي بيان القسام:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :
كتائب الشهيد عز الدين القسام
كتائب القسام تزف المجاهد مؤمن أبو حجر الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

الشهيد القسامي المجاهد/ مؤمن أحمد أبو حجر
(25 عاماً ) من مسجد بلال بن رباح في حي الزيتون بمدينة غزة

والذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى- يوم الأربعاء 13 رمضان 1441هـ الموافق 06/05/2020م إثر انهيار نفق للمقاومة، ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله.

ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يصبّر أهليهم وأحبابهم ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.

 وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الأربعاء 13 رمضان 1441هـ
الموافق 06/05/2020م

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