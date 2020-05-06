مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية





وأكد مجلس الوزراء السعودي، رفضه أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس الوزراء السعودي رفضه أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية.جاء ذلك خلال جلسه عقدها، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اطلع فيها على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).