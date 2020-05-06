اشتية يتوعد مخالفي السقف السعري للكمامات ومعقم اليدين بأقصى العقوبات

توعد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المخالفين بشأن أسعار الكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين، بأقصى العقوبات بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة.

وقال اشتية، في منشور له عبر فيسبوك: "هنا قائمة السقف السعري للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين، المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.



جاء ذلك، من خلال مشاركة اشتية منشور لوزارة الاقتصاد الوطني نشرت فيه قائمة بأسعار المعقمات والكمامات ومعقم اليدين،

وحسب المنشور، فإن وزارتا الاقتصاد الوطين والصحة حددتا قائمة السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين، المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتتولى طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية عملية رصدها ومراقبتها بصورة يومية.





وأضاف الوزارة، في منشور له بفيسبوك، أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين بموجب الانظمة والقوانين المتبعة.





وبينت وزارة الاقتصاد الوطني هناك 27 منشأة صناعية وطنية تعمل على انتاج (اللباس الواقي، كمامات) لتلبية احتياج السوق من هذه الاصناف وتقدر الطاقة الانتاجية اليومية لإنتاج الكمامات بـ 150 الف كمامة مطابقة للمواصفات والمقاييس.