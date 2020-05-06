رأفت يدين الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتواصلة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة، فجر اليوم، وشملت 13 مواطنا، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بلال النتشة.



واعتبر رأفت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار اسرائيل في إجراءاتها وممارساتها الإجرامية سياسة ممنهجة تستهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وخصوصاً في العاصمة المقدسة.



وأشار إلى أن مايحدث في القدس من ممارسات اجرامية متعمدة تستهدف المواطنين والقيادات والمؤسسات الفلسطينية اضافة الى سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري في المدينة انتهاك صارخ لكل القرارات الاممية الخاصة بالقدس والصراع الفلسطيني الاسرائيلي والاتفاقيات الدولية.



كما أكد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال كل هذه الاجراءات المستمرة والمتواصلة إلى احكام سيطرتها على القدس الشرقية وتطبيق الخطة الإسرائيلية _الأمريكية في خرق متعمد للاتفاقيات الموقعة وللقرارات والقوانين الدولية.



وفي نهاية بيانه، دعا رأفت المجتمع الدولي لعقد مؤتمر حقيقي للسلام من أجل انهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع آليات لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والزامها بإنهاء احتلالها وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو بعاصمتها القدس الشرقية.