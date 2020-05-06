شؤون فلسطينية

مدفعية الاحتلال تستهدف ثلاثة مواقع عسكرية للمقاومة شمال ووسط القطاع

مدفعية الاحتلال تستهدف ثلاثة مواقع عسكرية للمقاومة شمال ووسط القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دباباته العسكرية هاجمت ثلاثة مواقع عسكرية تتبع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين.

وأضاف جيش الاحتلال: "هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع عسكرية لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة في وقت سابق"

وأقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، على قصف نقطة للضبط الميداني شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

ووفق قناة الأقصى الفضائية، فإن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون بثلاث قذائف، مشيرةً إلى أن القصف لم يؤدي إلى أي اصابات.

وأوضحت القناة، أن الاحتلال أقدم على قصف نقطة أخرى للضبط الميداني شرقي المحافظة الوسطى دون وقوع إصابات، فيما جدد القصف المدفعي للمرة الرابعة لنقطة الضبط الميداني شرق بيت حانون.

جاء ذلك، بعد إعلان جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المجلس الإقليمي.

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