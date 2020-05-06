مجلس الوزراء يدعو للتقيد "الصارم" بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة

مجلس الوزراء الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مجلس الوزراء الشركات والمؤسسات، والمحلات التجارية، وشركات النقل العام والسائقين والموظفين وجميع المواطنين، إلى ضرورة التقيد الصارم بالتدابير والتعليمات الوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في كلمته عن السماح بإعادة تشغيل العديد من المرافق الاقتصادية، ضمن خطة تعمل على المواءمة بين الحرص على صحة الناس كأولوية، وبين تشغيل المرافق الاقتصادية.



وأكد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان للمتحدث الرسمي صدر مساء الثلاثاء، نشره عبر صفحته على (فيسبوك) على أن هذه التعليمات الصحية مرتبطة بقائمة من المخالفات، التي ترجو الحكومة الا تضطر للجوء إليها، وذلك حفاظا على حياة المواطنين وسلامة مجتمعهم من الفيروس الذي لم تنته مخاطره بعد.