الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبناءً على معلومات توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات في أريحا حول قيام أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بالدخول للمدينة، عبر مزارع النخيل، بالقرب من "شارع 90"، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان وقامت بتمشيط المنطقة.





وأضافت: تم ضبط كيس أسود بداخله محارم بيضاء بداخلها مادة "القنب" المصنع المخدرة، حيث بلغ عدد المحارم 220 محرمة معده للبيع، وبلغ اجمالي الماده كيلو غرام، كانت مخبأه داخل عبارة للمياه.



وأكدت الشرطة التحرز على المادة المضبوطة والمتابعة من أجل إحضار المشتبه بهم، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة مساء أمس الثلاثاء، كيلو غرام من مادة "القنب" المصنع المخدرة في أريحا.