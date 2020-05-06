جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، نحو مستوطنات الغلاف دون أي أضرار.



وقال جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة.



وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة على منطقة مفتوح بغلاف غزة، دون وقوع أضرار أو إصابات.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي (سدوت نيغف) بين كيبوتس (بئيري وشوكداه).





رام الله - دنيا الوطن