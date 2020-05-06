حزب فلسطيني يُهاجم أمريكا ويتهمها بدعم إهاربيين للهجوم على فنزويلا

قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه "يدين الاعتداء الارهابي على جمهورية فنزويلا البوليفارية الذي نفذه مجموعة من المرتزقة المدعومين والممولين من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من كولومبيا بمحاولة الهجوم على الشواطئ الفنزويلية عبر ولاية لاغوايرا، حيث هدف هذا الاعتداء الى زعزعة الامن والاستقرار في فنزويلا البوليفارية.



وأضاف الحزب، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نستنكر هذا الاعتداء الامبريالي الرجعي الذي سبقه العديد من المحاولات الفاشلة، وذلك في الوقت الذي تسعى به فنزويلا البوليفارية والدول الاشتراكية لمساعدة العالم ومحاربة فيروس كوفيد -19 (كورونا)".



وتابع الحزب: "كان من الأجدر بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ان يعمدوا فورا لرفع الحصار عن فنزويلا حتى تتمكن من مواجهة هذه الجائحة العالمية، بدلاً من استغلالها وتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية تدميرية تسعى لأحداث خلل في سيادة الدول واستقرارها".



وأكمل البيان: "إننا في حزب الشعب الفلسطيني نعبر عن دعمنا وتضامننا الدائم مع الشعب الفنزويلي وقيادته الشرعية في نضاله وصموده من أجل الحفاظ على فنزويلا سيدة وحرة ورائدة في المواقف الوطنية اتجاه القضايا الأممية الإنسانية".









رام الله - دنيا الوطن