دولة خليجية تسجل أقل معدل وفيات بكورونا في العالم

قالت وكالة (بلومبيرغ)، إنه مع تجاوز عدد الوفيات العالمية الناجمة عن وباء فيروس التاجي، 250 ألف شخص، تبرز دولتان صغيرتان بتسجيلهما أدنى معدلات الوفيات بين البلدان التي تعاني من تفشي المرض.



وأوضحت الوكالة، أن معدل الوفيات نسبة للإصابات المؤكدة، يقل عن 0.1% في كل من قطر وسنغافورة. في سنغافورة التي ارتفع إجمالي الإصابات بها أحد أعلى المعدلات في آسيا، تعافت امرأة تبلغ من العمر 102 عامًا من الفيروس وخرجت من المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع.



في حين أن بعض البلدان التي تفشى فيها المرض بشكل محدود مثل فيتنام (271 إصابة) لم تسجل حالة وفاة واحدة، إلا أن البلدان التي تتعامل مع تفشي كبير - يُعرف بأنه أكثر من 10 آلاف حالة - تبدأ في كثير من الأحيان في استشعار ضغوط شديدة على البنية التحتية للرعاية الصحية.



يقول خبراء الصحة إن التركيبة السكانية للمرضى وقدرة نظام الرعاية الصحية على التأقلم هما مفتاح الحفاظ على معدل البقاء على قيد الحياة في هذا الوباء. وسجلت قطر إلى الآن 17 ألف إصابة و12 وفاة، فيما سجلت سنغافورة 19 ألف إصابة و18 وفاة.



في قطر، بلغ معدل الوفيات 0.07%، وهو الأدنى في العالم، فيما بلغ المعدل في سنغافورة 0.093% وثاني أقل معدل وفيات بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق. كما حافظ البلدان على معدل نسبة إلى سكان منخفضًا للغاية عند نصف لكل 100 ألف شخص.



الدولتان أيضًا من بين أغنى الدول في العالم، مما يعني أنه بإمكانهما تحمل تكاليف مجموعات الاختبار وأسرة المستشفيات التي يحتاجونها بشكل أفضل.





وتأتي بيلاروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلف قطر وسنغافورة مباشرة.



وقالت أستاذة الأمن الحيوي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز، راينا ماكنتاير: "تفسر المعدلات المنخفضة للوفيات بثلاثة أشياء، هي الاختبارات وعمر السكان وقدرة وحدات العناية المركزة".



وأضافت: "الدول التي تختبر أكثر وتكتشف المزيد من الحالات الخفيفة سيكون لديها معدل وفيات أقل على ما يبدو. السكان كبار السن والدول التي تتجاوز حاجتها قدرة وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لديها معدلات وفاة أعلى".





رام الله - دنيا الوطن