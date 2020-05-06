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مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن الدولة ستوفر إقامة مجانية في المدن الجامعية ونزل الشباب للمصريين العائدين من الخارج خلال فترة الحجر الصحي ومدتها 14 يوما.

وأضاف مصطفى مدبولي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "أما من يرغب من العائدين في الإقامة بفندق فعليه تحمل نفقات إقامته".

ونقل مجلس الوزراء في بيان عن مدبولي قوله إن "هناك تنسيقا بين مصر والكويت لإعادة مصريين عالقين هناك وإن طائرات مصرية بدأت اليوم رحلات إعادتهم".

وأفاد البيان بأن "الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها خاصة مع تأكيد وزارة الصحة والسكان ضرورة عزل كل العائدين من الخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الوزراء عاطف عبد الفتاح خلال الاجتماع، إن توجيهات صدرت إلى السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يوجد بها عالقون لتحديد أعدادهم والراغبين منهم في الإقامة بالفنادق في مدينة مرسى علم الساحلية بمحافظة البحر الأحمر على حسابهم خلال فترة الحجر الصحي المقررة.

وخصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة عددا من الفنادق والقرى السياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت في الثاني من أبريل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن يتولى صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات، دفع تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج في فنادق خلال فترة الحجر الصحي.

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