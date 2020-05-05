عقار "ريمديسيفير" قد يُعتمد في اليابان لعلاج (كورونا) يوم الخميس

من المتوقع، أن تعتمد اليابان يوم الخميس، عقاراً لعلاج مرضى فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وقال وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو: إن عقار (ريمديسيفير) المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز"، ربما تعتمده اليابان كعلاج لمرضى (كوفيد- 19) في الداخل، عندما تجتمع هيئة المراجعة التابعة لوزارة الصحة يوم الخميس.





وقال كاتو في برنامج إخباري تلفزيوني يوم الثلاثاء: إنه إذا وافقت هيئة المراجعة على هذا العقار، فإنه يعتزم إقراره على الفور.



وأضاف: "بمجرد استيراده، نود أن يستخدمه من يعانون من ظروف خطيرة في أقرب وقت ممكن"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





ومدد رئيس الوزراء شينزو آبي، يوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حتى 31 أيار/ مايو، قائلاً: إن معدل الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد لم ينخفض ​​بما يكفي؛ لتبرير إنهاء الإجراءات الرامية إلى إبطاء تفشي المرض.



وأجازت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير الأسبوع الماضي، الاستخدام الطارئ لهذا الدواء لعلاج (كوفيد- 19)، وهو مرض رئوي شديد العدوى يسببه فيروس (كورونا) المستجد.





وتقدمت شركة جيلياد ساينسز، بطلب لسرعة الموافقة على استخدامه في اليابان يوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطن