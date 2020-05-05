الصين تُطلق أكبر صواريخها الفضائية بنجاح

أطلقت الصين، يوم الثلاثاء بنجاح، أكبر صواريخها الفضائية، وعلى متنه مركبة من جيل جديد.



وأفاد تلفزيون الصين المركزي، بإقلاع الصاروخ (لونج مارش-5 بي) الساعة 1800 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش) من مركز "وينشانغ" للإطلاق الفضائي بإقليم هاينان بجنوب البلاد.





وقال التلفزيون الرسمي، نقلاً عن مكتب هندسة الفضاء المأهول بالصين: إن تلك كانت المهمة الأولى، التي ينفذها ذلك الصاروخ، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان (لونج مارش-5 بي)، الذي يبلغ طوله نحو 53.7 متر، وكتلة إقلاع حوالي 849 طناً، يحمل أيضاً وحدة قابلة للنفخ من أجل العودة.



وكانت الصين، أعلنت في آذار/ مارس أنها تستهدف إطلاق مركبة فضائية تجريبية دون طاقم في إطار برنامج أوسع لرحلات الفضاء، لنقل رواد لمحطتها الفضائية المستقبلية ولعمليات استكشاف مأهولة للفضاء في المستقبل، وكان الإطلاق مقرراً في موعد سابق من منتصف نيسان/ أبريل إلى أواخره.



وتستهدف الصين، الانتهاء من محطة فضاء مأهولة متعددة الوحدات بحلول 2022، وأصبحت عام 2003 ثالث دولة ترسل رجلاً إلى الفضاء على متن صاروخ من صنعها، وذلك بعد الاتحاد السوفيتي السابق، والولايات المتحدة.



وتسابق الصين الزمن منذ ذلك الحين؛ للحاق بروسيا والولايات المتحدة؛ لتصبح قوة فضائية كبرى بحلول 2030.

رام الله - دنيا الوطن