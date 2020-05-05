الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 33 محلاً وتضبط 21 مركبة في الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 33 محلاً تجارياً، وضبطت 21 مركبة، وذلك لمخالفتهم لإجراءات حالة الطوارئ بعدة مناطق بمحافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وأثناء متابعة جهاز الشرطة إجراءات حالة الطوارئ في محافظة الخليل وتطبيقها، فقد تم اليوم اغلاق 33 محلاً تجارياً، وضبط 21 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة مناطق من المحافظة، من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية.



وأضافت: بأنه تم إغلاق المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، وحجز المركبات إدارياً من قبل شرطة المرور، ومخالفة أصحابها والتعامل معهم وفق الأصول القانونية.