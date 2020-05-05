جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني





وأعلنت الجامعة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك)، عن فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 والمعاملات الطلابية، يوم الأربعاء 6/5/2020.





وسيتم فتح الجامعة، من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثانية ظهراً، وفق الإعلان.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأزهر بغزة، إعلاناً "مهماً" بشأن فتح أبوابها للتسجيل للفصل الدراسي الثاني.