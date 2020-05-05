جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر بغزة، إعلاناً "مهماً" بشأن فتح أبوابها للتسجيل للفصل الدراسي الثاني.
أصدرت جامعة الأزهر بغزة، إعلاناً "مهماً" بشأن فتح أبوابها للتسجيل للفصل الدراسي الثاني.
وأعلنت الجامعة في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك)، عن فتح أبواب الجامعة استثناءً وبشكل جزئي، للتسجيل للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 والمعاملات الطلابية، يوم الأربعاء 6/5/2020.
وسيتم فتح الجامعة، من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثانية ظهراً، وفق الإعلان.
التعليقات