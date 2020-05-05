إغلاق 18 محلاً تجارياً واعتقال أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين





وتخلل ذلك، إغلاق 18 محلاً تجارياً، وإلقاء القبض على أربعة أشخاص، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاًٍ.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 18 محلاً تجارياً، وقبضت على أربعة أشخاص؛ لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقد بالمحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين، والسلامة العامة.