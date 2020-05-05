لجنة تحقيق تُوصي باتخاذ إجراءات بحق الناطق باسم وزارة الصحة وتطالبه بالاعتذار

وأوصت اللجنة، التي شكلت لدراسة شكوى الصحفية، بالاعتذار للزميلة ياسمين كلبونة، من قبل الدكتور طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة، حيث تم الاعتذار أمام الوزيرة، ونقيب الصحفيين، وبوجود لجنة التحقيق في الوزارة.



كما وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية، بحق الدكتور عاشور، حيث أكدت الوزيرة، أنها ستتخذ إجراءاتها وفق توصية لجنة التحقيق، بما يضمن عدم تكرار هذا الخطأ.



وأشادت الوزيرة الكيلة بالعلاقة المتينة بين نقابة الصحفيين والجسم الصحفي الفلسطيني، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون في إيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين.



ورحبت الوزيرة الكيلة بالصحفية ياسمين كلبونة، مؤكدة دعمها الكامل للنساء في جميع أماكن عملهن، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا) واحترامها لمهنيتها الإعلامية.



وجرى خلال اللقاء، الاعتذار للصحفية كلبونة، التي قدمت بدورها الشكر للدكتورة الكيلة، وللجنة التحقيق، التي جرى تشكيلها بمشاركة نقابة الصحفيين، وأكدت الوزيرة، انه سيتم الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق، التي قدمتها لوزيرة الصحة.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة الصحة، الدكتورة، مي الكيلة، في مكتبها برام الله، اليوم الثلاثاء، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ومحامي النقابة علاء فريجات، والصحفية ياسمين كلبونة، التي تقدمت بشكوى لوزارة الصحة مؤخراً.