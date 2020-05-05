عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: صاروخ أُطلق من القطاع وسقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي "سدوت نيغف"

شؤون فلسطينية

لجنة تحقيق تُوصي باتخاذ إجراءات بحق الناطق باسم وزارة الصحة وتطالبه بالاعتذار

لجنة تحقيق تُوصي باتخاذ إجراءات بحق الناطق باسم وزارة الصحة وتطالبه بالاعتذار
الناطق باسم وزارة الصحة - طريف عاشور
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة الصحة، الدكتورة، مي الكيلة، في مكتبها برام الله، اليوم الثلاثاء، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ومحامي النقابة علاء فريجات، والصحفية ياسمين كلبونة، التي تقدمت بشكوى لوزارة الصحة مؤخراً.

وأوصت اللجنة، التي شكلت لدراسة شكوى الصحفية، بالاعتذار للزميلة ياسمين كلبونة، من قبل الدكتور طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة، حيث تم الاعتذار أمام الوزيرة، ونقيب الصحفيين، وبوجود لجنة التحقيق في الوزارة.

كما وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية، بحق الدكتور عاشور، حيث أكدت الوزيرة، أنها ستتخذ إجراءاتها وفق توصية لجنة التحقيق، بما يضمن عدم تكرار هذا الخطأ.

وأشادت الوزيرة الكيلة بالعلاقة المتينة بين نقابة الصحفيين والجسم الصحفي الفلسطيني، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه الصحفيون في إيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين.

ورحبت الوزيرة الكيلة بالصحفية ياسمين كلبونة، مؤكدة دعمها الكامل للنساء في جميع أماكن عملهن، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا) واحترامها لمهنيتها الإعلامية.

وجرى خلال اللقاء، الاعتذار للصحفية كلبونة، التي قدمت بدورها الشكر للدكتورة الكيلة، وللجنة التحقيق، التي جرى تشكيلها بمشاركة نقابة الصحفيين، وأكدت الوزيرة، انه سيتم الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق، التي قدمتها لوزيرة الصحة.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

الإعلام الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي

الإعلام الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي

حزب فلسطيني يُهاجم أمريكا ويتهمها بدعم إهاربيين للهجوم على فنزويلا

حزب فلسطيني يُهاجم أمريكا ويتهمها بدعم إهاربيين للهجوم على فنزويلا

(أونروا): نعمل على أساس شهري ونواجه أسوأ أزمة مالية بتاريخنا

(أونروا): نعمل على أساس شهري ونواجه أسوأ أزمة مالية بتاريخنا

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 33 محلاً وتضبط 21 مركبة في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 33 محلاً وتضبط 21 مركبة في الخليل

جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني

جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن التسجيل للفصل الدراسي الثاني

إغلاق 18 محلاً تجارياً واعتقال أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين

إغلاق 18 محلاً تجارياً واعتقال أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُؤمن دخول الدفعة الثالثة من القادمين عبر (معبر الكرامة)

الشرطة تُؤمن دخول الدفعة الثالثة من القادمين عبر (معبر الكرامة)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

الشرطة تضبط كيلو غرام مخدرات في أريحا

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 33 محلاً وتضبط 21 مركبة في الخليل

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق 33 محلاً وتضبط 21 مركبة في الخليل

إغلاق 18 محلاً تجارياً واعتقال أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين

إغلاق 18 محلاً تجارياً واعتقال أربعة أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُؤمن دخول الدفعة الثالثة من القادمين عبر (معبر الكرامة)

الشرطة تُؤمن دخول الدفعة الثالثة من القادمين عبر (معبر الكرامة)

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

بنك (القاهرة عمان) يُغلق حسابات الأسرى المحررين

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

"النيابة العامة" بغزة تنشر الموجز الأسبوعي لعملها

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية

450 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لمؤسسات أهلية للتصدي لخطاب الكراهية

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

مصرع طفلة إثر حادث دهس شمال شرق رام الله

منوعات

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

دينا الشربيني تتحدث بجرأة عما فعله عمرو دياب بحياتها

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: &#34;منك لله&#34;

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: "منك لله"

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

عربي

مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

مصر تحمّل العائدين الراغبين بالإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

رغم احتواء انتشار (كورونا).. قرار في الأردن باستمرار حظر التجول الليلي

رغم احتواء انتشار (كورونا).. قرار في الأردن باستمرار حظر التجول الليلي

لا إصابات بفيروس (كورونا) داخل الأردن لليوم الثامن

لا إصابات بفيروس (كورونا) داخل الأردن لليوم الثامن

(يديعوت): إيران بدأت بالانسحاب من سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية

(يديعوت): إيران بدأت بالانسحاب من سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية