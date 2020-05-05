الشرطة تُؤمن دخول الدفعة الثالثة من القادمين عبر (معبر الكرامة)

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أمّنت شرطة (معبر الكرامة) اليوم الثلاثاء، دخول الدفعة الثالثة وعددهم 390 مواطناً ومواطنة، كانوا قادمين من دول مختلفة عبرالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن عبر استراحة أريحا.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة نظمت عملية الدخول ومتطلبات التسجيل والأوراق الثبوتية، ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية، من قبل مديرية الصحة والطب الوقائي، والخدمات الطبية العسكرية، وإبلاغ جميع القادمين بالحجر المنزلي؛ لحين صدور نتائج الفحوصات الطبية، وكما نقلوا إلى محافظاتهم بترتيبات كاملة، وضمن إجراءات الرقابة والسلامة العامة.