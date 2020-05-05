رغم احتواء انتشار (كورونا).. قرار في الأردن باستمرار حظر التجول الليلي

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الأردن اليوم الثلاثاء، مواصلة فرض حظر التجول الليلي اليومي، حتى بعد احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



كما قرر وفق المتحدث باسم الحكومة، أمجد العضايلة، السماح للشركات بمعاودة فتح أبوابها، وإتاحة المزيد من حرية التنقل.



وقال المتحدث: إن مجلس الوزراء، الذي فرض حظراً للتجول في 21 آذار/ مارس، بعد تفعيل قوانين الطوارئ التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة، سيواصل أيضاً فرض حالة العزل العام في عطلة نهاية الأسبوع.



وأضاف، أن الأردن، احتوى تفشي الفيروس، لكن الخطر لا يزال قائماً وإمكانية عودته قائمة وخطيرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وخرج الأردنيون إلى الشوارع، بعد رفع الحظر على قيادة السيارات، وعاودت شركات كثيرة فتح أبوابها في عودة سريعة للحياة الطبيعية، وذلك بعد أن خففت السلطات حظر تجول صارما استمر قرابة 50 يوماً لمنع انتشار الفيروس.



وكان رئيس الوزراء، عمر الرزاز، قال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البلاد، أتت بنتائج أفضل بكثير من المتوقع.



وأضاف: أن الأردن لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثامن على التوالي، وكان قد وصل إجمالي الإصابات إلى 465 وتسع وفيات.